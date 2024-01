Com paciência para trabalhar a posse de bola, o Fluminense foi seguro na defesa e abriu o placar após Isaac concluir boa jogada coletiva. O Nova Iguaçu não conseguia incomodar o Tricolor das Laranjeiras, que contou com Renato Augusto no segundo tempo para aumentar a vantagem e assegurar a liderança do Campeonato Carioca. Nos acréscimos, João Neto sacramentou o placar.