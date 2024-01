Douglas Costa surgiu no Grêmio e foi vendido ao Shakhtar Donetsk em 2010, com apenas 19 anos. Teve seu auge no Bayern de Munique, onde jogou de 2015 a 2017. Em 2018, quando atuava pela Juventus, disputou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Nas últimas duas temporadas, o atacante fez oito gols e deu oito assistências em 51 jogos pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.