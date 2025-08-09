O Bahia está pronto para enfrentar o Fluminense às 21h deste sábado (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem compromissos no meio da semana, Rogério Ceni deve escalar força máxima para tentar consolidar o time baiano no G-4.

A principal novidade na equipe é o retorno do lateral-esquerdo Iago Borduchi, que fica à disposição depois de se recuperar de virose.

Erick Pulga segue em recuperação de lesão na coxa e vai desfalcar o Bahia neste sábado, assim como Kanu, Fredi e Erick, todos no departamento médico. Ninguém será ausência por suspensão.

Sem Pulga, a principal dúvida é se Rogério Ceni vai manter o esquema com três atacantes e usar Kayky como titular ou optar por preencher mais o meio-campo com Cauly.

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Fluminense tem: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Kayky); Ademir e Willian José.

Ademir em treino do Bahia; veja acima a provável escalação contra o Fluminense (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

Depois de assistir vídeos com erros e acertos da partida contra o Retrô, os jogadores do Bahia que atuaram por menos de 45 minutos na última quarta fizeram uma atividade técnica em campo reduzido, com troca de passes e finalizações. Por fim, todo o elenco trabalhou bolas paradas e finalizações.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA x FLUMINENSE

19ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 9 de agosto, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Fluminense: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).