Com inspiração em 2009, Fluminense quer vencer Cruzeiro e arrancar rumo permanência

Fred marcou dois gols na virada histórica (Foto: Photocamera)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 19:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense se prepara para enfrentar o Cruzeiro no Maracanã com um objetivo claro: buscar inspiração na emblemática arrancada de 2009 para garantir sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

Naquela temporada, o Tricolor das Laranjeiras realizou uma das mais notáveis recuperações da história do futebol brasileiro, saindo da última colocação para evitar o rebaixamento, com uma vitória crucial de virada sobre o próprio Cruzeiro por 3 a 2 no Mineirão.

Em 2009, a situação do Fluminense era desesperadora e quase sem reversão. Após a 27ª rodada, o time estava na lanterna, a sete pontos do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. No entanto, a virada épica contra o Cruzeiro, com Fred e Gum como protagonistas, marcou o início de uma série de vitórias que culminou na permanência na elite do futebol brasileiro​.

Agora, em 2024, o cenário é um pouco mais favorável, mas ainda assim desafiador. O Fluminense está a apenas um ponto de sair da zona de rebaixamento e possui um jogo a menos em comparação com alguns dos adversários diretos. Restando onze partidas para o fim do campeonato, o técnico Mano Menezes e seus comandados sabem que vencer o Cruzeiro é crucial para iniciar uma sequência positiva que lhes permita alcançar os 45 pontos, considerados suficientes para evitar o descenso​.

Foto: Felipe Gabriel / LANCEPRESS!

O espírito de luta e superação que marcou o "Time de Guerreiros" em 2009 serve como inspiração para o elenco atual. Jogadores e torcedores lembram daquela histórica virada como um símbolo do que é possível quando se acredita até o fim. Com o apoio da torcida no Maracanã, o Fluminense espera repetir o feito e transformar o jogo contra o Cruzeiro no ponto de partida para mais uma arrancada.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CRUZEIRO

29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 03 de outubro de 2024, às 21h30;

📍 Local: Maracanã

📺 Onde assistir: Premiere;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Gabriel Fuentes (Marcelo); Bernal, Martinelli, Ganso; Arias, Keno (Serna), Kauã Elias.

Cruzeiro

Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Mateus Vital (Matheus Pereira); Veron, Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

