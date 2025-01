Com gol de bicicleta, Volta Redonda vence Fluminense pelo Campeonato Carioca

O Volta Redonda venceu o Fluminense por 1 a 0, nesta quarta-feira (15), pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. Mirandinha foi o autor de um golaço de bicicleta que deu os três pontos para a equipe mandante.

Com o resultado, o Tricolor segue sem vencer no estadual e tem seu pior início no Campeonato Carioca desde 2021. O Time de Guerreiros ocupa apenas a 9ª colocação na classificação com um ponto conquistado. Por outro lado, o Volta Redonda chegou a sua primeira vitória e subiu para a 7ª colocação.

Como foi a partida?

Na etapa inicial, o Fluminense iniciou o duelo assustando o Volta Redonda com Freytes sendo lançado por Nonato na área e finalizando pela linha de fundo. Os mandantes responderam com Kelvin recebendo uma bola pelo lado direito, cortando a marcação e finalizando na rede, mas pelo lado de fora. No último lance antes do intervalo, o Tricolor quase abriu o placar com João Neto aproveitando um bate rebate na área após cobrança de escanteio e carimbando a trave antes da defesa afastar o perigo.

No início do segundo tempo, o Fluminense criou duas oportunidades semelhantes com Riquelme Felipe sendo acionado pelo lado direito, cortando para dentro, mas finalizando por cima do gol. No entanto, o Tricolor abriu mão de atacar após a expulsão de Manoel, que obrigou Marcão a fazer mudanças e recompor a equipe. Na sequência, o Volta Redonda começou a ter volume e chegou ao seu gol na reta final da partida. Aos 42 minutos, Vitor Eudes fez duas grandes defesas, mas Bruno Santos aproveitou o rebote pelo lado esquerdo, fez um cruzamento de bicicleta e Mirandinha finalizou também de bicicleta para marcar um golaço e dar a vitória aos mandantes. Nos acréscimos, Caio Vitor arrancou da intermediária e bateu de fora da área para outra boa intervenção de Eudes. No ataque seguinte, Heliardo recebeu uma bola próxima ao gol e carimbou a trave da equipe de Marcão.

O que vem por aí para Fluminense e Volta Redonda?

No sábado (18), o Fluminense recebe o líder Maricá, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, no Moça Bonita, às 19h (de Brasília). Por outro lado, o Volta Redonda visita o Bangu, no domingo (19), às 20h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Volta Redonda 1 x 0 Fluminense - Campeonato Carioca

2ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília).

📍 Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

🥅 Gol: Mirandinha, 42'/'ºT (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Bruno Santos, Pierre, Mirandinha e Wellington Silva (VRE); Thiago Henrique e Freytes (FLU)

🟥 Cartão vermelho: Manoel (FLU)

VOLTA REDONDA (Técnico: Diogo Siston)

Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanchez; Pierre (Heliardo), Robinho e Luciano Naninho (Caio Vitor); Kelvin (Mirandinha), Bruno Santos (Bruno Barra) e Chay (Marquinhos).

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Vitor Eudes; Guga (Wallace Davi), Manoel, Ignácio (Davi Schuindt) e Freytes; Felipe Andrade, Nonato (Thiago Henrique) e Isaque; Riquelme Felipe (Esquerdinha), João Neto (Rafael Monteiro) e Paulo Baya.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano.

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca.

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda.