Copinha: Fluminense sofre, mas vence o Água Santa e está nas oitavas

O Fluminense sofreu mais do que o necessário, mas venceu o Água Santa, em Diadema, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, 14, e avançou às oitavas de final da competição. Na próxima fase, o time carioca vai encarar o São Paulo, que bateu o Juventude também nesta terça.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

A partida começou truncada, com poucas oportunidades e muitas faltas. O Fluminense conseguiu abrir o placar aos 21 minutos com o lateral Júlio Fidelis, que marcou de cabeça, após assistência de Loiola.

➡️ Fluminense se aproxima de acordo com Peñarol por empréstimo de Terans

O Água Santa teve chances para empatar, incluindo um cabeceio perigoso de Nicolas Viana aos 23 minutos, mas o goleiro do Fluminense garantiu a defesa. Aos 34 minutos, a partida mudou de ritmo após a expulsão de Enzo, que recebeu cartão vermelho direto por uma falta dura em Arapiraca, jogador que precisou ser substituído devido à gravidade do lance.

continua após a publicidade

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Água Santa buscou o empate, mas sem sucesso. Loiola chegou a marcar novamente para o Fluminense, mas o gol foi anulado por posição irregular.

O segundo tempo foi quase que um ataque contra defesa. Com um a mais, o Água Santa partiu para cima. Os meninos do time de Diadema começaram a empilhar - e perder - chances de gol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

A equipe carioca tentava encaixar algum contra-ataque, mas não conseguia ter eficiência. O Água Santa se lançou ao ataque, tentava chegar pelos lados do campo, armando o jogo por dentro, de todas as maneiras, mas parava na defesa do Fluminense. Apesar da pressão intensa, o time paulista não conseguiu empatar e viu o Fluminense comemorar a classificação.

✅ FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 0 X 1 FLUMINENSE

3ª FASE COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

🗓️ Data e horário: terça-feira, 14/01/2025 - 19h30

📍 Local: Estádio Luisão, São Carlos (SP)

🥅 Gols: Júlio Fidelis, aos 21’ do 1º T

⚽ ESCALAÇÕES

ÁGUA SANTA (Técnico: Marcelinho Paulista)

Vitor Boin; Filipe Dahora (C), Bruno, Bryan Ribeiro, Nicolas Viana; Arapiraca, Jajá, Mandarino; Ryan Santos, Breno Liborge e Diego Anjos.

FLUMINENSE (Técnico: Rômulo Rodriguez)

Kevyn Vincíus; Júlio Fidelis, Loiola, Gustavo Cintra, Léo Jance; Fabinho, Dohmann, Natan; Enzo, João Lourenço, Kelwin.