Escalação do Fluminense: Zubeldía fará mudanças no time titular

O Fluminense volta a campo para enfrentar o Palmeiras neste sábado (22), pela 35ª rodada do Brasileirão, às 21h30 (de Brasília). O Tricolor terá o desfalque de Renê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 contra o Flamengo na quarta-feira (19). Thiago Silva e Lucho Acosta, que sentiu dores na perna, estão fora por desgaste físico. Ganso também não foi relacionado. A preservação do trio é incentivada pelo fato de o jogo ser no gramado artificial do Allianz Parque.

Com isso, Zubeldía será obrigado a fazer mudanças no time titular. Homem de confiança do treinador argentino na posição, Renê cumpre suspensão contra o Palmeiras. A dor de cabeça pode ser maior do que a de uma simples troca por outro lateral-esquerdo. Na coletiva, o técnico apontou que a disputa estava entre Fuentes e Freytes. O argentino, porém, já é o zagueiro titular e, com a preservação de Thiago, as chances de ser deslocado de função diminuíram.

Zubeldía não relacionou Fuentes para o jogo contra o Flamengo, pauta que foi abordada na pergunta do repórter sobre a substituição para o próximo jogo. Na resposta, o argentino disse que tinha um lateral em campo caso precisasse substituir Renê

— Estava em campo, ele é lateral de ofício (Freytes). Que boa informação eu te dou. Sabe em que posição jogou mais? Lateral-volante. Eu sabia que iam me fazer essa pergunta. Vai estar entre o Freytes e o Fuentes. Eu não o vi tanto, é um momento para ver ele também, e Freytes, eu gostaria também de ver do lado esquerdo, porque quando um zagueiro pode jogar do lado esquerdo, ganha essa altura, pode ser permitido ter alguns erros no passe, que no central já é mais difícil, e ganha essa altura na bola parada. É uma linda possibilidade que temos para optar por um dos dois.

Um nome que corre por fora nessa disputa é Guga. O lateral direito jogou diversas vezes invertido e se sente confortável na função. Para a vaga de Acosta, Lima e Nonato surgem como principais opções.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato (Lima); Serna, Canobbio e Everaldo.

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Gustavo Félix

Laterais: Fuentes, Samuel Xavier e Guga

Zagueiros: Igor Rabello, Ignácio, Thiago Santos e Freytes

Meias: Otávio, Martinelli, Lima, Hércules, Lezcano, Bernal e Nonato

Atacantes: Keno, Serna, Canobbio, Soteldo, Riquelme, Everaldo e John Kennedy