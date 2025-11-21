Fluminense aumenta chances e encaminha vaga na Libertadores; veja números
Tricolor vem de vitória sobre o Flamengo e pulou para a sexta colocação
Com a vitória sobre o Flamengo no clássico da última quarta-feira (19), no Maracanã, o Fluminense foi a 54 pontos e encaminhou, ao menos, a participação nas fases preliminares da Libertadores 2026. O Tricolor, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), chegou a 98.9% de chance.
Faltando quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Fluminense nove pontos de vantagem em relação ao oitavo colocado Red Bull Bragantino. O G-6, vale lembrar, virou G-7 devido à final da Libertadores ser entre Palmeiras e Flamengo, e pode virar G-8 caso o campeão da Copa do Brasil esteja entre os sete primeiros.
Veja outros times além do Fluminense com chances:
Palmeiras – 100%
Flamengo – 100%
Cruzeiro – 100%
Mirassol – 100%
Botafogo – 99,60%
Fluminense – 98,09%
Bahia – 96,03%
São Paulo – 1,09%
O Fluminense, na sexta colocação, persegue agora Botafogo e Mirassol, quinto e quarto colocados, respectivamente, para ir direto à fase de grupos da Libertadores. Restam quatro rodadas para o fim da temporada.
A tabela do Tricolor, comandado por Luis Zubeldía, tem: Palmeiras (fora, neste sábado, às 21h30), São Paulo (casa), Grêmio (fora) e Bahia (casa). O Tricolor, vale lembrar, também se classificará direto às chaves da competição continental de 2026 caso conquiste o título da Copa do Brasil — onde enfrenta o Vasco na final, nos dias 11 e 14 de dezembro.
