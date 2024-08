Denilson elogia Fluminense mesmo após derrota e aponta destaque da equipe: ‘Muita disposição’

Denilson comentou sobre Grêmio x Fluminense durante o programa 'Jogo Aberto' (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 14:39 • Rio de Janeiro

Grêmio e Fluminense se enfrentaram pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Couto Pereira. O Tricolor abriu o placar com Lima, mas levou a virada e perdeu a segunda partida seguida. Apesar do resultado negativo, Denilson, ex-jogador e apresentador do 'Jogo Aberto', considerou o Fluminense superior na partida e enxerga melhorias evidentes no time de Mano Menezes.

- No contexto geral, o Fluminense jogou melhor. Há uma evolução muito nítida do time no início da temporada e agora. O time continua lutando para escapar do fantasma do rebaixamento, mas há uma evolução nítida depois da chegada do Mano Menezes e, principalmente, depois da estreia do Thiago Silva - declarou Denilson.

Denilson destacou Ganso com destaque positivo do Fluminense na partida (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Para o ex-jogador, além do recém-chegado Thiago Silva, Paulo Henrique Ganso desponta como o destaque positivo da equipe, mantendo o mesmo alto nível que tinha quando Diniz estava no comando do Fluminense e 'jogando com muita disposição'.

- A gente falava muito que o Paulo Henrique Ganso só jogava bem porque o esquema de jogo de aproximação do Fernando Diniz favorecia ele. O modelo do Mano é muito diferente do Diniz e ainda assim o Ganso segue se destacando muito, jogando com muita disposição. Tem que ser elogiado - completou Denilson sobre Grêmio x Fluminense.

Agora, a classificação será decidida na próxima terça-feira (20), às 19h, no Maracanã.