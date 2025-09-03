Primeiro jogo oficial do Fluminense; veja adversário, ano e placar

A goleada teve gols de Horácio da Costa Santos e outros jogadores, marcando a história do clube.

Primeiro jogo oficial em 19 de outubro de 1902, vitória por 8 a 0 sobre o Rio Football Club.

Fundação do Fluminense Football Club em 21 de julho de 1902 por Oscar Alfredo Cox e amigos.

Em 21 de julho de 1902, o Fluminense Football Club foi fundado em uma reunião liderada por Oscar Alfredo Cox, no Rio de Janeiro. Diferentemente dos clubes da época, o Fluminense não nasceu entre a aristocracia rural ou imigrantes. Oscar Cox e seus companheiros, oriundos da elite intelectual urbana, buscaram implantar o futebol como expressão cultural moderna e esportiva. Esse traço visionário e aberto antecipou a trajetória do clube como um núcleo de vanguarda no esporte paulista e fluminense. O Lance! conta tudo sobre o primeiro jogo oficial do Fluminense.

Primeiro jogo oficial do Fluminense

A estreia memorável na Laranjeiras

Poucos meses após a fundação, no dia 19 de outubro de 1902, o Fluminense disputou seu primeiro jogo oficial contra o Rio Football Club. A partida aconteceu no campo do Paysandu, localizado em Laranjeiras, um espaço modesto mas simbólico para a comunidade que começava a se formar ao redor da nova agremiação. Houve uma goleada: Fluminense 8 a 0, com domínio técnico e tático desde os primeiros minutos.

Os gols foram marcados por Horácio da Costa Santos — autor de três, incluindo o primeiro da história tricolor —, dois de Heráclito Vasconcelos, e ainda Adolpho Simonsen, Félix Frias e Eurico de Moraes, completando o placar expressivo.

A escalação que entrou para a história

O time que entrou em campo naquela tarde de outubro era abarrotado de pioneiros do futebol carioca, com nomes que se tornariam símbolos do clube:

Fluminense (1902) – Américo Couto; Victor Etchegaray (capitão), Mário Frias; Mário Rocha, Oscar Cox e Walter Schuback; Adolpho Simonsen, Eurico de Moraes, Horácio da Costa Santos, Heráclito Vasconcelos e Félix Frias.

O significado histórico daquele triunfo do Fluminense

Essa vitória inaugural representou mais do que um placar dilatado. Foi a afirmação da entrada do Fluminense no cenário formal do futebol. O clube, visionário desde seu surgimento, via no esporte uma forma de projeção nacional, um modo de vincular a cidade às grandes capitais esportivas emergentes. A goleada de 8 a 0 reforçou a imagem de competência e planejamento, e deixou clara a ambição esportiva de seus fundadores.

Além disso, o campo do Paysandu foi marco não apenas para o Fluminense, mas para o próprio futebol carioca ao receber essa forte interpretação de técnico, organização e espírito competitivo — que se tornaria marca permanente do clube.

O passo seguinte: jogos interestaduais e a construção das Laranjeiras

Menos de um ano depois, o Fluminense já disputou partidas fora do Rio. Em 6 de setembro de 1903, viajou a São Paulo para enfrentar três equipes locais, empatar com o Internacional (SP) por 0 a 0 e vencer o Paulistano e o São Paulo Athletic com desempenho expressivo.

Em 1904, o clube inaugurou seu campo oficial nas Laranjeiras e graduou-se pela construção de arquibancadas de madeira. Nesse ano, registrou a primeira partida interestadual: derrota por 3 a 0 para o Paulistano. Foi também nesse período que o clube mudou o uniforme de branco e cinza para o tricolor (verde, branco e encarnado), adotando finalmente as cores que conheceríamos como suas nos anos seguintes.

Legado que ecoa através dos tempos

O pioneirismo do Fluminense se manifestou desde o primeiro jogo oficial. O clube não apenas inaugurou uma trajetória vitoriosa, como se constituiu como um centro de inovação. O Fluminense foi o primeiro clube no Rio a contratar um técnico estrangeiro (Charles Williams, da Inglaterra), a construir arquibancadas e palcos próprios, a fomentar rivalidades históricas — como o primeiro Fla-Flu de 1905 — e a ser sede inicial da Seleção Brasileira.

Esse legado começou com os 8 a 0 sobre o Rio Football Club, um jogo que encapsula o espírito ambicioso e moderno dos fundadores. Um triunfo que foi muito além dos 90 minutos. Ele embebe a construção de identidade, símbolos, tradição e glória.