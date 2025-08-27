menu hamburguer
Fluminense

Gestão de Mário define candidato para eleição no Fluminense

Mattheus Montenegro é o atual vice-presidente do clube

Mario Bittencourt e Matheus Montenegro na reeleição do Fluminense. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
Mario Bittencourt e Matheus Montenegro na reeleição do Fluminense. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
27/08/2025
19:42
A chapa da situação no Fluminense definiu o advogado Mattheus Montenegro como seu candidato para a eleição presidencial. Atual vice-presidente da gestão de Mário Bittencourt, ele concorre ao cargo principal do clube. Ricardo Tenório, que hoje atua como vice-presidente de projetos especiais, será o vice-geral. As informações foram dadas inicialmente pelo "Ge" e confirmadas pelo Lance!.

A eleição para a presidência do Fluminense acontece na segunda quinzena de novembro. A expectativa é de que o evento oficial de lançamento da candidatura ocorra entre setembro e o início de outubro.

No grupo de oposição, a campanha do advogado Ademar Arrais é a mais adiantada. O empresário Leonardo Lespa retirou sua pré-candidatura para apoiar Arrais. O jornalista Ricardo Mazzella e o médico Celso Barros, ex-presidente da Unimed, também se lançaram como pré-candidatos.

Mattheus Montenegro será candidato à presidência do Fluminense

Mattheus Montenegro é um advogado com especialização em Direito Tributário, formado pela FGV. No Fluminense, Montenegro já liderou a pasta de relações institucionais antes de se tornar vice-presidente geral na gestão de Mário Bittencourt. Ele tem participação ativa em assuntos jurídicos e financeiros do clube, incluindo o Regime Centralizado de Execução (RCE) e a Lei Geral do Esporte (SAF).

Mattheus Montenegro Fluminense
Mattheus Montenegro na sede do Fluminense (Foto: Reprodução / FluTV)

