O Fluminense dá indícios da equipe que irá enfrentar o Sampaio Corrêa na estreia do Campeonato Carioca, no domingo (12). Marcão contará com Vitor Eudes e Paulo Baya entre os titulares.

Com diversos jovens da base, o Tricolor tende a optar com nomes mais experientes na linha de defesa, como Justen, Manoel, Ignácio e Esquerdinha. A dupla de zaga é veterana e ambos treinam dentre os titulares, enquanto os laterais estão integrados no profissional há alguns anos.

Por conta da grande quantidade de meninos das categorias de base, o meio de campo ainda é recheado de dúvidas no Fluminense. Uma das maiores promessas de Xerém, Isaque treina entre os titulares e deve ser o armador da equipe. Outra joia do clube, Wallace Davi já treinos nas duas equipes e sua presença no início da partida ainda é uma incógnita.

No ataque, Paulo Baya deve ter a companhia de Lelê, que retornou aos treinos após uma grave lesão ligamentar no joelho sofrida em abril do ano passado. Por outro lado, Isaac não será opção para Marcão no Tricolor, uma vez que já viajou para Curitiba para assinar com o Athletico-PR. O ponta era um dos mais experientes do elenco que iniciou os treinamentos visando o Campeonato Carioca.

O Grupo 1 do Fluminense ainda tem mais dois treinos no CT Carlos Castilho antes do duelo contra o Sampaio Corrêa. Por outro lado, o Grupo 2, que conta com os principais nomes do elenco, segue pré-temporada e só deve estrear contra o Madureira, na 5ª rodada.