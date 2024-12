Mano Menezes revela como definirá cobrador de pênaltis do Fluminense

O Fluminense venceu o Cuiabá por 1 a 0 no Maracanã mas ainda não escapou do rebaixamento. O gol do Bragantino que garantiu a vitória sobre o Athletico-PR não permitiu o Tricolor se livrar nessa rodada. Na coletiva após a partida, Mano Menezes comentou sobre os pênaltis perdidos nas últimas duas partidas

- Cobrança de penalidades máximas é treinamento. Arias treinou ontem na véspera do jogo e até falamos sobre o Walter que é um goleiro que trabalhou comigo e eu sei que é um bom pegador de pênaltis. E ele tentou bater de uma maneira mas não conseguiu porque lá na hora às vezes você tenta de uma maneira escapa um pouquinho, falta um pouquinho de controle e errou. Vamos continuar treinando e aqueles que estiverem melhor sempre vão ser os escolhidos para bater. Mundial vamos falar depois, acho que não é adequado, tá?

O que vem por aí para o Fluminense?

No último compromisso na luta contra o rebaixamento do Brasileirão, o Fluminense visita o Palmeiras, no domingo (8), à 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

Respostas sobre a parte tática do jogo contra o Cuiabá:

- A gente esperava um jogo dramático, mas ao mesmo tempo esperava um bom jogo da nossa parte. Acho que fizemos um bom jogo da nossa parte. Temos a iniciativa do jogo desde o início, construímos, criamos oportunidades, continuamos com um pouco da dificuldade de empurrar a bola para dentro. Perdemos mais uma penalidade, que poderia abrir o placar mais cedo e dar mais tranquilidade para você jogar numa condição melhor, sem o adversário ficar atrás, que era o direito que ele tinha de fazer. Mas mesmo assim a equipe voltou bem no segundo tempo pressionando até a marcação do gol. Depois, tivemos mais umas oportunidades, um chute muito bonito no travessão, jogada de qualidade que poderia até ter resultado num placar maior.

- Quando pensamos o jogo, imaginávamos que o Cuiabá podia vir com linha de três centrais, como ele fez em alguns jogos, empurrando um ala mais à frente. Então eu escolhi uma formação que se adequasse às duas possibilidades que ele teria para a gente ter encaixe, para ter pressão, para tomar bola e para poder atacar. Eles vieram só com dois, e consequentemente um jogador a mais no meio campo. Então os três jogadores de meio campo sustentaram bem essa disputa de dentro do meio campo, por isso que ganhamos sempre o meio campo. A partir do momento que a equipe esteve estável e no segundo tempo ele já fez uma alteração também para trazer um defensor mais para trás, a gente foi para 4-3-3, 4-3-3 com dois pontas bem abertos, puxando Arias para ser um meio mais ofensivo. Que entrasse na área para se juntar com o Cano, a criar uma dúvida, para ter uma presença de área mais forte. Acho que funcionou bem. A equipe voltou bem com o volume e esse volume abriu a possibilidade da gente fazer o gol.

Dificuldade de ganhar nesse Brasileirão:

- O Athletico-PR perdeu em casa, surpreendendo a todos, porque também é uma equipe que está disputando jogos nesse mesmo grau de tensão. Às vezes é difícil vencer em casa. O Athletico teve duas partidas em casa, empatou com a gente e perdeu com o Bragantino. Então, a gente chega na última rodada de uma maneira que a gente não queria chegar. É óbvio que não queríamos chegar.

Próxima partida contra o Palmeiras:

- O estádio (Allianz Parque) que nós vamos jogar é muito difícil para todo mundo, não é para o Fluminense só. E isso se deve aos méritos da equipe (Palmeiras) que nós vamos enfrentar. Por isso que nos últimos cinco anos ela está aí, sempre entre as primeiras equipes, quando não ganha o campeonato está na segunda colocação. Essa equipe que nós vamos enfrentar, ela tem qualidade e nós vamos estar lá para isso porque a gente também tem qualidade.

- Só nós poderemos resolver a situação lá no domingo. A pressão é inerente da situação, faz parte dessa situação, ela é a maior de todas. Eu diria que ela é maior até do que você jogar pra ser campeão, porque jogar pra ser campeão é o ápice.

Sobre Ganso:

- Ganso estava fora por ter sido expulso, a gente manteve a formação de meio campo do início do jogo passado. Porque se você fica mudando a todo momento você cria uma instabilidade, a equipe não se ajusta. Ajustou no meio do campo para dar sustentação e quando nós precisamos arriscar um pouco mais que foi na segunda parte, a gente fez uma alteração que a pouco me referi. São maneiras de jogar, acho que o Ganso vai ter a sua participação no domingo no Allianz Parque, como sempre teve, com a sua importância, com sua lucidez, com a clarividência de achar um passe importante e o mais importante é a equipe estar bem. Hoje tivemos pela primeira vez o Fuentes iniciando uma partida, achei que foi muito bem a resposta, mais ainda por nem ter sequer feito um aquecimento igual aos outros jogadores. Felizmente a gente tem um jogador maduro como ele, um jogador que já jogou na seleção colombiana e por isso que a gente trouxe e fez uma preparação adequada para ele, já na próxima temporada, render muito bem.

