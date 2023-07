Em 2023, o centroavante argentino marcou 27 gols em 37 jogos disputados, mas balançou as redes apenas quatro vezes no Brasileirão. Os números do camisa 14 decepcionam em relação a 2022, onde o atleta havia marcado 10 gols após a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Lance! traz outros dados para responder a questão: existe uma "Canodependência" no Fluminense?