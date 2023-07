No jogo que encerrou a 16ª rodada do Brasileirão, Coritiba e Fluminense se enfrentaram no Couto Pereira, na noite desta segunda-feira. Com uma atuação aguerrida, o Coxa venceu o Tricolor por 2 a 0, gols de Robson (de pênalti) e Diogo Oliveira, ainda no primeiro tempo. A vitória fez o Coritiba diminuir a diferença para o primeiro time fora do Z4, enquanto o Fluminense caiu da terceira colocação para o sétimo lugar com o revés. Veja os melhores momentos da partida no player acima.