Cinco lances que marcaram a partida



> Assim não... No primeiro gol do Coritiba, Robson recebeu um lançamento nas costas de Felipe Melo, que cometeu pênalti na sequência e o atacante do Coxa Branca abriu o placar



> !Que caneta! No segundo gol do Coxa, Matheus Bianqui deu uma linda caneta em Felipe Melo e serviu Diogo Oliveira, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes



> Quis se redimir? Ainda na etapa inicial, Felipe Melo recebeu um passe de Ganso na área e acertou um lindo voleio, mas a bola saiu por cima da meta. Seria um golaço



> Salvou do pior. Em seu centésimo jogo pelo Fluminense, Fábio fez duas grandes defesas na segunda etapa em finalizações de Bruno Gomes e Rodrigo Pinho



> !Entrou bem! Em sua reestreia pelo Tricolor, Daniel entrou bem e participou da criação de três jogadas de perigo da equipe de Fernando DIniz