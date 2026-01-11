Fluminense acerta venda de zagueiro ao Fortaleza

O Fluminense acertou a venda do zagueiro Luan Freitas ao Fortaleza. O jogador é formado em Xerém e estava emprestado ao Juventude na temporada passada. O defensor agora se despede em definitivo do Tricolor e vai defender o Leão na Série B do Brasileirão. A informação foi publicada incialmente pelo "Ge" e confimada pelo Lance!.

Luan Freitas assinará um contrato de dois anos com o Fortaleza. O Fluminense seguirá como detentor de uma parte dos direitos econômicos do atleta. Atualmente, o Tricolor é dono de 90% desses direitos. Os outros 10% pertencem ao próprio jogador.

O zagueiro foi o capitão da "Geração de Ouro" de Xerém. Luan jogou ao lado de Martinelli, André, Luiz Henrique, Marcos Paulo, João Pedro, Calegari e muitos outros nomes que ficaram conhecidos pela torcida. O jogador conviveu com lesões sérias nos últimos anos e ainda não conseguiu o nível de carreira que era esperado dele. Luan foi multicampeão nas categorias de base e frequentou a Seleção Brasileira.

Irmãos Luan e Lucas Freitas jogaram juntos na seleção de base (Foto: Divulgação)

Estreia do Flu em 2026

O Tricolor estreia na temporada 2026 na quarta-feira (14), contra o Madureira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O segundo grupo de jogadores ainda não fará parte desse time. O time principal deve jogar apenas a partir da quarta rodada, período limite permitido pelo regulamento do torneio para usar reservas.

