Fluminense e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (26), em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. No duelo em que marca a disputa contra o rebaixamento no campeonato, existe a dúvida de qual é a melhor opção para o ataque: o veterano Germán Cano ou a joia Kauã Elias. Em votação no canal de WhatsApp do Lance! Fluminense, os torcedores do Tricolor elegeram o argentino como titular.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense tem mando de campo como trunfo na ‘Era Mano’ contra o Criciúma

Na enquete, 89% dos tricolores definiram Cano como a melhor escolha para o jogo no Maracanã. Herói do empate contra o Fortaleza, o artilheiro vem buscando reconquistar seu espaço na equipe titular do Fluminense. Desde a chegada de Mano Menezes, Kauã Elias vem sendo a referência no setor, uma vez que o argentino perdeu muitos jogos por conta de lesão.

Por outro lado, 11% dos torcedores acreditam que a joia de Xerém seja a melhor opção, seja pela idade ou pelo poder de decisão em momentos importantes do clube nos pontos corridos. No entanto, o jovem de 18 anos não vem fazendo grandes atuações no momento, tampouco sendo decisivo como quando ganhou mais oportunidades.

continua após a publicidade

Momentos de Cano e Kauã Elias no Fluminense

Na comparação entre Cano e Kauã Elias, o Lance! utilizará como recorte as últimas nove rodadas do Campeonato Brasileiro. Esse período representa o retorno aos gramados do argentino após quase dois meses sem entrar em campo devido a um trauma no pé direito. Nessa amostragem, cada atleta ficou suspenso em uma partida da competição e participaram de oito jogos.

Nessas oito partidas, Cano marcou dois gols muito importantes para a equipe de Mano Menezes em 304 minutos. O camisa 14 foi responsável pelos três pontos conquistados na vitória sobre o Athletico-PR, mas também balançando as redes nos minutos finais do jogo contra o Fortaleza para garantir um ponto chave na luta contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista vê saída de Marcelo como boa para o Fluminense e dispara: ‘Babaca’

Por outro lado, Kauã Elias estufou as redes pelo Fluminense uma única vez no duelo contra o Grêmio, que terminou empatado por 2 a 2. O jovem foi utilizado por 494 minutos, mas vem caindo de rendimento e tendo menos impacto nas últimas rodadas.

Nesta segunda-feira (25), Mano Menezes precisará decidir se dará sequência ao jovem de Xerém ou se optará pela experiência de um ídolo que foi ovacionado no Maracanã diante do Fortaleza. E apesar da má fase de ambos, os centroavantes são esperanças do Tricolor para seguir na elite do futebol brasileiro.