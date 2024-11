Fluminense x Criciúma: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Fluminense e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (26), em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A partida será transmitida pelo canal fechado Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere

O Fluminense recebe o Criciúma pelo Brasileirão (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CRICIÚMA

35ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP);

🏁 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Keno (Serna) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

CRICIÚMA: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco (Marcelo Hermes); Barreto, Newton, Fellipe Mateus e Matheusinho; Allano (Felipe Vizeu) e Yannick Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.