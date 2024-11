Fluminense tem mando de campo como trunfo na ‘Era Mano’ contra o Criciúma

O Fluminense tem o mando de campo como um trunfo na "Era Mano Menezes" para enfrentar o Criciúma, pelo Brasileirão, nesta terça-feira (26), às 19h (de Brasília). O duelo ganhou um caráter decisivo na luta contra o rebaixamento devido à situação dramática vivida por ambas as equipes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com Fernando Diniz, o Tricolor conquistou apenas uma vitória - por 2 a 1 sobre o Vasco - atuando no Maracanã pelo Brasileirão. O ex-comandante encerrou sua trajetória no clube com apenas 33,3% de aproveitamento em casa, tendo o empate contra o Juventude e a derrota para o Atlético-GO como símbolos do fraco desempenho.

Desde que Mano Menezes assumiu a equipe, o Fluminense mudou "da água para o vinho" e quase dobrou o aproveitamento (63,3%) jogando em seus domínios. Em dez partidas no Campeonato Brasileiro, o Time de Guerreiros conquistou cinco vitórias e sofreu uma única derrota - para o Botafogo por 1 a 0.

continua após a publicidade

Por conta desses números, o Tricolor vê o Maracanã como um trunfo para enfrentar um adversário direto em busca de um resultado positivo. Caso não vença, a igualdade é suficiente para manter a equipe fora da zona da degola, além de ultrapassar o Juventude e abrir dois pontos de vantagem para o Bragantino.

Outro fator positivo para o Fluminense

O Criciúma é a 11ª melhor equipe visitante do Campeonato Brasileiro, mas é uma das que mais perdeu jogando longe do Heriberto Hülse. O Tigre acumula 11 derrotas fora de casa, a 4ª pior marca dentre os 20 clubes da competição, à frente somente de Atlético-GO, Fluminense e Vasco, que estão empatados com 12 derrotas na estrada.

continua após a publicidade

Com esse cenário, o Tricolor vê a possibilidade real de vitória como a chance de dar uma respirada na competição e reduzir drasticamente as chances de queda para a Série B. A equipe de Mano Menezes ainda tem outro duelo em casa contra o Cuiabá, que está virtualmente rebaixado.