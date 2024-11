Fluminense supera seis dramas nos pontos corridos e vive ‘final’ contra o rebaixamento

No Campeonato Brasileiro de pontos corridos, o Fluminense já superou seis dramas na luta contra o rebaixamento. Nesta terça-feira (26), o Tricolor encara uma decisão contra o Criciúma em jogo que pode ser determinante para a permanência na elite do futebol nacional.

Com 38 pontos somados, o Time de Guerreiros se encontra na 16ª colocação com apenas um ponto a mais em relação ao Tigre, que está na 17ª colocação. Por conta disso, o confronto ganha um tom de final, como o próprio Mano Menezes fez questão de ressaltar durante coletiva após o empate com o Fortaleza.

Nesse sentido, o Fluminense se inspira em casos de sucessos na luta contra o rebaixamento na era do Brasileirão dos pontos corridos. Nesse recorte, o Tricolor conta com "milagres", mas também com dramas e situações desconfortáveis.

Relembre os dramas do Fluminense no Brasileirão

Campeonato Brasileiro de 2006 - Nesse ano, o Tricolor encerrou a competição na 15ª colocação com 45 pontos, enquanto a Ponte Preta foi rebaixada com 39. O Time de Guerreiros contou com uma arrancada nos quatro últimos jogos do torneio, tendo duas vitórias e dois empates para se livrar da degola, uma vez que ao fim da 34ª rodada o clube se encontrava com apenas dois pontos de vantagem para a Macaca e na 16ª colocação.

Campeonato Brasileiro de 2008 - No primeiro semestre do ano, o Fluminense estava focado na Libertadores, e Renato Gaúcho, que era o treinador do clube carioca na época, "abandonou" o Brasileirão. Em junho, o comandante chegou a dizer que o Tricolor iria "brincar" no torneio depois que vencesse a competição continental. Por conta da má campanha, Renato Portaluppi foi demitido, e o Time de Guerreiros encerrou a 34ª rodada na 16ª colocação e com os mesmos 37 pontos que o Náutico, que estava na zona de rebaixamento. No fim, a equipe de Laranjeiras se salvou com um ponto a mais do que o Figueirense.

Campeonato Brasileiro de 2009 - Em um dos anos mais dramáticos do clube, o Fluminense chegou a ter 99% de chance de ser rebaixado após somar 18 pontos em 24 rodadas. No entanto, o Tricolor conseguiu uma arrancada desde a chegada de Cuca e garantiu a permanência em um confronto direto contra o Coritiba, no Couto Pereira, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Os cariocas ficaram com um ponto a mais em relação ao Coxa e com a 16ª colocação.

Marquinho comemora gol pelo Fluminense contra o Coritiba em "final de 2009 (Foto: Felipe Gabriel/LANCEPRESS!)

Campeonato Brasileiro de 2013 - Nesse ano, o Fluminense chegou a ser rebaixado no Brasileirão na 17ª colocação com 46 pontos. No entanto, o clube se beneficiou de erros jurídicos de Portuguesa e Flamengo, que foram punidos com a perda de três pontos pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o que fez com que o Time de Guerreiros encerrasse o torneio oficialmente na 15ª colocação.

Campeonato Brasileiro de 2017 - Em 2017, o Fluminense não chegou a viver um drama, mas passou por situações desconfortáveis na reta final do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ficou apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento e na 14ª colocação, o que ainda deu uma vaga da Sul-Americana para a equipe de Laranjeiras.

Campeonato Brasileiro de 2018 - No ano seguinte, o Time de Guerreiros conseguiu uma posição melhor na tabela (12º), mas ficou a três pontos da zona de rebaixamento. Na última rodada, os cariocas venceram um confronto direto contra o América-MG por 1 a 0 para garantir a permanência na primeira divisão.