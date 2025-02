Cano vive segundo melhor início com o Fluminense e busca artilharia do Carioca

Com cinco gols marcados no início do Campeonato Carioca, Germán Cano vive seu segundo melhor início desde sua chegada no Fluminense. O centroavante igualou Pablo Vegetti na artilharia do estadual e busca a liderança isolada da estatística.

No ano passado, Cano chegou ao 5º gol marcado pelo Fluminense somente em maio, em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão. Após fazer seu pior ano com o Tricolor, o argentino busca dar a volta por cima em meio a incertezas na posição devido a venda de Kauã Elias e ao empréstimo de John Kennedy.

Em 2025, os dados de Germán Cano também são ligeiramente melhores em relação a 2022, quando chegou no Time de Guerreiros. Naquela temporada, o atleta chegou ao 5º gol marcado somente no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca.

O centroavante só não faz um início melhor do que em 2023, em que foi artilheiro do estadual com 16 gols marcados em 15 jogos disputados pelo Fluminense. Mas ainda assim, o atleta é peça chave na campanha de recuperação do Tricolor no início de ano em busca de uma vaga na semifinal do torneio.

No próximo fim de semana, o Tricolor encara o Bangu em busca de uma vitória para entrar no G-4 do Campeonato Carioca. No entanto, existe a possibilidade da vaga ser decidida no critério de saldo de gols, o que faz com que a equipe de Mano Menezes entre em campo com a necessidade de fazer um jogo intenso e buscando chegar ao gol do adversário em diversas ocasiões.

Um aspecto que joga a favor de Germán Cano é o fato do Bangu ter a segunda pior defesa do estadual com 17 gols sofridos. Com isso, o atacante tem a oportunidade de ultrapassar Vegetti na disputa pela artilharia e, consequentemente, levar o Fluminense às semifinais.