Fluminense tem desfalque para decisão contra o Bangu, no Carioca

O Fluminense não contará com a presença do lateral-direito Guga na decisão contra o Bangu em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O atleta recebeu o 3º cartão amarelo no duelo contra o Nova Iguaçu e desfalca a equipe de Mano Menezes.

Com isso, o comandante deve optar pela entrada de Samuel Xavier, que ficou no banco de reservas no último domingo (16). Nos clássicos contra Vasco e Flamengo, o veterano havia sido poupado por conta de um desgaste muscular.

Nas últimas três partidas, Guga iniciou como titular na equipe do Fluminense e foi bem avaliado nos confrontos do Campeonato Carioca. Nesse período, o Tricolor foi vazado apenas uma vez contra o Vasco após uma saída de bola errada pelo lado esquerdo que resultou no gol de Coutinho.

O elenco do Fluminense se reapresenta na terça-feira (18) para iniciar os preparativos para o confronto com o Bangu, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor tem a oportunidade de ultrapassar Vasco e Madureira em busca de uma vaga no G-4.

Guga em ação pelo Fluminense contra o Nova Iguaçu, no Campeonato Carioca (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Com o fim da 10ª rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense ocupa a 5ª colocação com 14 pontos. O Tricolor tem a mesma pontuação do Vasco, enquanto o Madureira ocupa a 3ª colocação com 14 pontos conquistados.

Mais mudanças no Fluminense para 11ª rodada do Carioca?

Enquanto Guga cumprirá suspensão, Mano Menezes segue sem saber se poderá contar com Thiago Silva para o jogo contra o Bangu. Diante do Nova Iguaçu, o Fluminense iniciou o confronto da 10ª rodada do Campeonato Carioca com Ignácio e Juan Freytes formando a dupla de zaga. Outro possível reforço é o de Thiago Santos, que foi preservado devido a uma fadiga muscular.