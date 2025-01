Fluminense define base de preparação do Mundial de Clubes; veja fotos

O Fluminense utilizará o complexo da University of South Carolina como base de preparação no Mundial de Clubes. Representantes do clube definiram o local com base em critérios técnicos e logísticos.

A escolha do local em Colúmbia, na Carolina do Sul, também se deu por conta dos deslocamentos que o clube precisará fazer. A base fica próxima de Nova York e Miami, onde o Fluminense atuará na fase de grupos do torneio da Fifa.

A University of South Carolina fica a cerca de 10 minutos do hotel em que o clube ficará hospedado e a 18 minutos do aeroporto. O local conta com academia, quatro vestiários, espaço de recovery com crioterapia, sala de fisioterapia, auditório, área de convivência e estrutura de apoio em um local compacto, integrado ao campo de treino.

A base escolhida pelo Fluminense é a mesma utilizada pelo Liverpool, na pré-temporada dos Reds, em 2024. O local foi escolhido dentre sede opções disponibilizadas pela Fifa, possui privacidade e atende as necessidades da comissão técnica.

Grupo do Fluminense no Mundial de Clubes

O Fluminense encara o Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns em busca de uma vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Tricolor foi cabeça de chave do torneio após ter conquistado a Libertadores, em 2023.

Estrutura da Universidade da Carolina do Sul, onde Fluminense tem como base no Mundial (Foto: Divulgação/University of South Carolina)