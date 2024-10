Cano encerra jejum pelo Fluminense e celebra gol 300: ‘Muito especial’

Cano beijando escudo do Fluminense após encerrar jejum de gols (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 00:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Germán Cano marcou a gol da vitória de 1 a 0 do Fluminense sobre o Athletico-PR, nesta terça-feira (22). O atacante entrou no jogo no lugar de Kauã Elias e resolveu a partida para o Tricolor, encerrando um jejum de mais de cinco meses, e marcando seu gol de número 300 na carreira.

➡️ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

- Foi um momento muito especial, que vou recordar para sempre. Acredito que foi o gol 300 em minha carreira e estou muito contente por isso. Senti um pouco de importância porque sempre quero estar em campo, ajudar a equipe a ganhar e fazer gols. Lamentavelmente, por minhas lesões foi muito difícil. Me dá um pouco de impotência não poder jogar, ajudar a equipe nesta situação. Creio que o Fluminense não merece estar assim, por sua qualidade.

O camisa 14 estava desde o dia quatro de maio sem marcar pelo Tricolor. Na ocasião, Cano balançou a rede contra o Atlético-MG, em um empate por 2 a 2. Desde esse dia, foram 19 jogos em que o argentino entrou em campo, mas não fez gols. Apesar disso, os tricolores não deixaram de apoiar e acreditar no artilheiro.

- A torcida é muito especial. No momento mais difícil, sempre apoiam. O carinho que recebo nas redes sociais, no Maracanã e nas ruas é incrível. Não sei como agradecer o carinho e a paciência que tiveram comigo para poder voltar a fazer gols. É o que gosto e quero fazer. Muitas vezes não é possível, mas quero dar muitas alegrias para essa torcida que já sofreu muito.

Cano comemorando gol na vitória do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Sem o apoio de minha mulher, de Deus, da família, dos companheiros. Especialmente um cara que gosto muito, Felipe Melo, que no momento mais difícil me deu muitos conselhos. Graças a Deus fiz o gol e pude ajudar a equipe, necessitamos. Estou voltando a me sentir melhor, sem dores para jogar. Muitas vezes tive que parar para me recuperar bem, me sentir melhor e poder ajudar a equipe como fiz hoje - contou o argentino.

Com a vitória, o Fluminense saltou na tabela do Brasileirão e, agora, é o 11º colocado, com 36 pontos. Já o Athletico-PR segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 31 pontos. O Clube das Laranjeiras volta a entrar em campo para enfrentar o Vitória, na 31ª rodada do Brasileirão. O jogo será neste sábado (26), às 16h30, no Barradão. O Athletico-PR, por sua vez, recebe o Cruzeiro, às 17h30 do mesmo dia, na Ligga Arena.