O Fluminense tem motivos de sobra para celebrar o ano de 2023. Além de ter conquistado a Copa Libertadores, e de quebra o direito de disputar o Mundial de Clubes, dois destaques do Tricolor nesta temporada estão entre os indicados ao prêmio de melhores do ano concedido pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS): Fernando Diniz e Germán Cano.