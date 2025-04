Na vitória sobre a Aparecidense, pela terceira fase de Copa do Brasil, Germán Cano gerou preocupação na torcida do Fluminense ao sair de maca aos 7 minutos. O atacante argentino sentiu fortes dores no joelho após uma dividida com Lucas Rocha e logo sinalizou que não daria para continuar.

O departamento médico tricolor, que liberou Guga e Fuentes recentemente, também está próximo de liberar Thiago Silva, Riquelme e Isaque, que já estão em transição. Agora, contudo, ganha um "reforço de peso" com a possível chegada de Cano.

Pelas imagens do lance, é possível identificar uma entorse no joelho. O que é preciso entender é a gravidade da lesão e se houve danos aos ligamentos - e, se sim, quais. Na coletiva de imprensa após o jogo, o treinador tricolor falou sobre o estado de saúde do argentino e comentou sobre possíveis substitutos na base.

— Sinceramente ainda não falei com ele. Ele estava tratando o joelho, ainda não conversei com o Departamento Médico, mas acho que nem eles têm essa resposta. Precisamos dos exames e só amanhã eu vou saber realmente o que ele tem, não sei se foi só uma batida. A gente conhece já os jogadores que temos na base… Mas vamos esperar os exames até amanhã.

Renato Gaúcho na coletiva de imprensa após Fluminense x Aparecidense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Atualmente, apenas Otávio e Léo Jance estão em tratamento. O volante se recupera de uma cirurgia no tendão de aquiles direito e o lateral teve constatado um edema ósseo na fíbula direita. O Fluminense não deu previsão de retorno para ambos os casos.

Fluminense joga pelo empate com Aparecidense

Apesar dos problemas, o Fluminense saiu do Maracanã com uma vantagem e poderá empatar para se classificar na Copa do Brasil. O jogo de volta contra a Aparecidense será no dia 21 de maio e, a princípio, está marcado para o Serra Dourada, em Goiás. No entanto, há a possibilidade de que o time venda o mando de campo e leve a decisão para outro lugar.