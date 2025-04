Keno brilha, e Fluminense vence a Aparecidense na ida da Copa do Brasil

O Fluminense venceu a Aparecidense-GO por 1 a 0 nesta terça-feira (29), no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Keno, já nos minutos finais, fez o único gol do duelo. As equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de maio (quarta-feira), no Serra Dourada, em Goiânia (GO).

Fluminense x Aparecidense omo foi o jogo

O Fluminense dominou o primeiro tempo do jogo. Com paciência para trabalhar a bola, o Tricolor começou alternando os lados do jogo, explorando tanto a subida de Fuentes, de volta ao time titular, quanto de Samuel Xavier. Mesmo assim, as principais chances surgiram pela direita, onde joga Jhon Arias. A primeira delas foi justamente na dobradinha do colombiano com o lateral-direito. Tabelaram pelo corredor e Arias cruzou rasteiro da linha de fundo. Ganso fez o corta luz e Everaldo finalizou para a defesa de Matheus Alves.

Do lado do time goiano, as tentativas surgiram principalmente dos erros de passe do Flu no meio de campo, com contra-ataques e bolas esticadas. Gui Meira ficou perto do gol depois de arracancar pela direita, mas foi travado por Ignácio na hora do chute. Depois do lance, o time carioca retomou o controle da partida e sofreu pouco defensivamente. Em finalizações de Arias e Keno, os comandados de Renato Gaúcho estiveram próximos de marcar, mas pararam nas defesas seguras do goleiro goiano.

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro. Logo aos 6 minutos, Samuel Xavier trabalhou com Keno na entrada da área e o atacante arriscou o chute para mais uma defesa de Matheus Alves. A jogada se repetiu no lance seguinte, dessa vez dentro da área, mas o camisa 11 parou novamente no arqueiro da Aparecidense.

Gostando do jogo, a pressão tricolor continuou. Aos 15, Freytes subiu mais alto que a defesa e cabeceou, mas Alves espalmou. A bola sobrou com o zagueiro, que tentou de novo e parou na trave. A primeira grande chance da Aparecidense foi aos 17 minutos, explorando as costas da defesa tricolor pela esquerda. Buba cruzou rasteiro e fulano, livre, na marca do pênalti, finalizou na trave.

Depois de desperdiçar inúmeras chances, o Fluminense sofreu com os contra-ataques goianos, mas os visitantes não foram efetivos. Aos 36 minutos, Keno, jogando por dentro, recebeu para finalizar de frente, no canto direito de Matheus Alves e abrir o placar no Maracanã. O Tricolor ainda teve chances com Everaldo e Arias, mas vai à Goiânia com a vantagem mínima.

Keno, jogador do Fluminense, comemora contra o Aparecidense pela Copa do Brasil 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que vem pela frente para o Fluminense

O próximo compromisso do Flu é no sábado (3/5), contra o Sport, pela sétima rodada do Brasileirão. O jogo será às 18h30, no Maracanã. Em seguida, o Tricolor viaja para a Bolívia para enfrentar o GV San José, no dia 8 de maio (quinta-feira), pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 APARECIDENSE

3ª FASE (IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

🥅 Gols: Keno (36'/2º)

🟨 Cartões amarelos: Mario Henrique, David Junio (APA); Fuentes (FLU)

💸 Renda: R$ 295.254,00

🧑‍🤝‍🧑 Público: 8.702 presentes.

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes (Renê); Nonato (Lezcano), Martinelli (Lima) e Ganso (Serna); Keno, Arias e Cano (Everaldo).

APARECIDENSE (Técnico: Lucio Flavio)

Matheus Alves; David, Wellington, Lucas Rocha (Vanderley) e Mário Henrique; Matheus Chaves (Enzo), Allef (Dyego) e Gui Meira; Buba, João Marcos e Julio César (Kaio Nunes)