O Fluminense encara o Águia de Marabá na primeira fase da Copa do Brasil após o sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O confronto em jogo único será realizado ou na semana do dia 19, ou na semana do dia 26 de fevereiro.

O Tricolor entrará em campo para iniciar a jornada em busca de seu segundo título da Copa do Brasil. O Time de Guerreiros conquistou a competição em 2007 em decisão contra o Figueirense.

Chave do Fluminense na Copa do Brasil

Favorito diante do Águia de Marabá, o Fluminense pode encarar o Dourados (MS) ou o Caxias (RS) na segunda fase da Copa do Brasil caso avance contra a equipe do Pará. A próxima fase será realizada na primeira quinzena de março.

Como está o adversário do Fluminense?

Primeiro adversário do Fluminense na Copa do Brasil, o Águia de Marabá não vive um grande início de temporada. No Campeonato Paraense, o clube ocupa a 6ª colocação dentre 12 equipes com uma vitória, um empate e duas derrotas para Paysandu e Remo.

Apesar disso, o Águia de Marabá está conquistando vaga para o mata-mata do estadual do Pará, mas tem quatro jogos por fazer na fase de pontos corridos. Na segunda-feira (10), a equipe encara o São Francisco.

Logística

O Fluminense aguarda para conhecer a data oficial de seu confronto contra o Águia de Marabá, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Tricolor deve fazer uma viagem de avião direta do Rio de Janeiro com destino a Marabá, onde tem o aeroporto João Correa da Rocha.

Assim como em outras grandes competições, a expectativa é de que a delegação faça uma viagem na véspera da partida. O deslocamento direto dura aproximadamente 4 horas.