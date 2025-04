Campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense também defendeu a Aparecidense

Embora seja um time jovem, com cerca de 30 anos, a Aparecidense, atual adversária do Fluminense na Copa do Brasil, tem um ponto em comum com o Tricolor. Em 2012, ano em que jogou a Série D pela primeira vez, o time goiano contava com Alex Dias, campeão pelo Flu em 2007.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Aposentado aos 42 anos, o "Atacante Pantanero" defendeu 16 clubes em sua carreira. Sua passagem pelo Fluminense foi breve, mas vitoriosa. Já pela Aparecidense, foi mais curta e de pouca expressão.

Do Fluminense à Aparecidense

Sem espaço no São Paulo, o atacante acertou sua ida ao Rio de Janeiro no final de 2006. Em 2007, com a armadura tricolor, o ex-jogador marcou história ao fazer o primeiro gol do Estádio Nilton Santos, contra o Botafogo.

continua após a publicidade

Naquele ano, histórico para o clube das Laranjeiras, Alex Dias foi o vice-artilheiro do time na conquista da Copa do Brasil, com três gols - Adriano Magrão foi o artilheiro, com quatro. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor derrotou o Figueirense por 1 a 0 no Orlando Scarpelli, com gol de Roger Machado.

Alex Dias em campo pelo Fluminense (Foto: Paulo Sergio/Lancepress)

Na campanha, o Atacante Pantanero balançou as redes pela primeira vez na ida da primeira fase, contra o ADESG, quando o Flu ia empatando em 1 a 1 com o time acreano. Na segunda fase, contra o América de Natal, o Alex fez o gol da vitória que daria a tranquilidade para avançar na competição. Por fim, marcou na vitória por 4 a 2 sobre o Brasiliense, na ida da semifinal.

continua após a publicidade

No fim do ano saiu do Rio de Janeiro para defender o Goiás em 2008, sendo a grande contratação do Esmeraldino. No entanto, teve seu contratao rescindido antes do final da temporada e passou a defender times de menor expressão até chegar em Aparecida de Goiânia em 2011, aos 38 anos. Fez apenas oito jogos pelo Camaleão e não fez gols. Em 2012, anunciou sua aposentadoria dos campos para se dedicar ao showbol.

Agora, em 2025, os dois clubes de Alex Dias se enfrentam pela primeira vez, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será nesta terça-feira (29), às 21h30, no Maracanã.

Confira os números de Alex Dias segundo o Sofascore:

Pelo Fluminense:

44 jogos (39 titular) 13 gols 273 minutos para marcar gol 1 título

Pela Aparecidense: