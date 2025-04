Com jóias da base perto do retorno, Fluminense vê departamento médico esvaziar

O departamento médico do Fluminense, que estava cheio, agora começa a esvaziar. Fuentes voltou a ser relacionado, Riquelme e Isaque estão em transição e Guga se encontra em fase final de recondicionamento físico.

Com a evolução desses atletas, sobram Thiago Silva e Otávio em recuperação. O tempo estimado para o retorno do zagueiro era de quatro semanas e, se isso se confirmar, pode voltar antes mesmo do jogo de volta pela Copa do Brasil, contra a Aparecidense.

Quem está saindo do departamento médico?

Guga na partida entre Fluminense e Fortaleza, pelo Brasileirão. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Riquelme Felipe e Isaque, jóias da base tricolor, estão em transição para os treinos com o restante do grupo. A dupla teve a mesma lesão, mas em joelhos diferentes, e quase ao mesmo tempo. Em 19 de março, o clube informou sobre Riquelme, que lesionou o ligamento colateral medial do joelho esquerdo. A notícia de seu companheiro veio poucos dias depois, quando saiu com dores de um jogo do sub-20 e os exames constataram o mesmo problema, mas do lado direito.

Além deles, Guga está em fase final de recondicionamento físico para retornar aos gramados. O lateral-esquerdo se contundiu na vitória sobre o Bragantino, pela segunda rodada do Brasileirão. Na ocasião, começou como titular e saiu de maca, subsituído no segundo tempo. Posteriormante, teve confirmada a lesão grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda.

Quem segue lesionado?

Thiago Silva vitória do Fluminense pela Sul-Americana. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O zagueiro e capitão Thiago Silva segue em tratamento após uma contusão na coxa direita no jogo contra o Santos. O Fluminense informou que o tempo de recuperação seria de cerca de quatro semanas e duas já se passaram. Se a previsão se confirmar, Thiago retorna próximo do dia 12 de maio, a tempo do jogo de volta contra a Aparecidense pela Copa do Brasil (21/5) e da última partida pela fase de grupos da Sul-Americana, contra o Once Caldas (29/5).

Outro jogador que permanece afastado é Otávio, esse por tempo indeterminado. O volante rompeu o tendão de aquiles do pé direito, passou por cirurgia e segue o cronograma de tratamento. Esta lesão é mais séria em comparação com as demais e por isso não há previsão de retorno.

Quem se juntou a eles foi o Léo Jance. O lateral-direito sentiu um desconforto na partida contra o Vitória e foi substituído da relação de última hora, dando lugar à Wallace Davi. Depois, o clube informou que o Moleque de Xerém teve constatado um edema ósseo na fíbula da perna esquerda e também não tem previsão de recuperação.