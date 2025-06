Brasileiro do Mamelodi idolatra Thiago Silva e sonha com encontro no Mundial

Logo mais, Fluminense e Mamelodi Sundowns se enfrentam pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes no Grupo F. O duelo entre brasileiros e sul-africanos pode definir quem se classifica às oitavas de final da competição. Do lado do time estrangeiro, um brasileiro que vem se destacando em campo revelou idolatria pelo zagueiro Thiago Silva, do tricolor carioca.

Lucas Ribeiro, autor de um belo gol contra o Borussia Dortmund na segunda rodada dos grupos, destaca que vê Ganso e Thiago Silva como os grandes nomes do elenco do Flu e já pensou em qual pedido vai fazer quando encontrar o defensor ex-Chelsea, PSG e Milan.

- Thiago Silva É um zagueiro gigante. Eu quero ter a camisa dele, vou ver se eu consigo trocar no fim do jogo. Só não sei se ele vai querer a minha, né? - brincou o atacante do Mamelodi em entrevosta ao "ge".

O camisa 10 do time sul-africano afirmou que é um privilégio enfrentar o Fluminense e estar na disputa do Mundial. Em entrevista ao site, o atacante reconheceu as limitações e as dificuldades da competição, mas afirmou que o elenco tem aproveitado jogo a jogo na competição.

- Particularmente, é um grande privilégio sair de onde saí e chegar a uma competição como essa. Sabíamos das dificuldades com os grandes clubes que iríamos enfrentar, mas o que falei aos meus companheiros é sobre jogar livre e fazer o máximo para representar essa camisa. Sabemos que pensar em título é muito distante para nós. Queremos aproveitar o momento, jogo após jogo e ver o que que acontece - completou.

Lucas Ribeiro comemora gol pelo Mamelodi contra o Borussia Dortmund. (Foto: Federico PARRA / AFP)

Gol contra o Dortmund no Mundial

Apesar da derrotas por 4 a 3, o Mamelodi fez um jogo duro, dificultou a vida dos alemães e teve Lucas Ribeiro como um dos destaques. O jogador fez o gol que abriu o placar na partida e construiu uma bela jogada individual, arrancou do campo de defesa, deixou dois marcadores para trás e teve muita calma para finalizar.

- É sempre maravilhoso marcar um gol. Mas poder marcar diante de grandes jogadores e de um clube tão grande (Dortmund) é muito significativo para mim, vou levar para vida toda. Estou muito feliz de poder atuar bem e ajudar minha equipe - destacou o brasileiro.

Além de Lucas Ribeiro, o outro brasileiro que atua no Mamelodi Sundowns é Arhur Sales, que no Brasil jogou pelo Bahia, mas também teve passagem pelo Lommel, da Bélgica.