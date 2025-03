O Fluminense volta a campo pelo Brasileirão Feminino nesta quarta-feira (26), para enfrentar o Cruzeiro. Além da dificuldade do duelo pela qualidade da equipe mineira, o jogo tem um peso especial pelo reencontro com Letícia Ferreira, maior artilheira da história do futebol feminino tricolor.

A atacante vestiu a mística camisa 9 tricolor em três temporadas. Duas delas foram na primeira passagem, entre 2020 e 2021, quando somou 22 jogos e 20 gols - 5 pelo Brasileirão A2 e os demais pelo Carioca. Titular em praticamente todas as partidas que disputou, Letícia deixou o clube em 2022 rumo ao PSV, se tornando a primeira brasileira a defender a equipe holandesa e a primeira jogadora do Fluminense a ser transferida para a Europa (sem custos).

Depois de alguns meses na Holanda, a atacante retornou ao Brasil em agosto para encerrar a temporada com a Armadura Tricolor. Disputou quatro jogos pelo Estadual, o suficiente para balançar as redes nove vezes e isolar-se como maior artilheira da história do futebol feminino do clube.

Pelo ótimo desempenho, destacou-se e chamou atenção de equipes da primeira divisão e com maior poder de investimento, como o Palmeiras. Na época, o Fluminense ainda disputava a Série A2, conquistando o acesso para a elite apenas em 2023. Em 2024, estreia das Guerreiras na Série A1, o reencontro aconteceu no Luso Brasileiro e terminou em vitória do Flu por 2 a 0. Letícia atuou os 90 minutos, mas parou na defesa bem postada do ex-clube.

Somando todos os números de Letícia, são 29 gols em 26 jogos. Embora não tenha conquistado títulos, chegou duas vezes na final do Campeonato Carioca e marcou suas passagens pelo clube por sua forte identificação.

Brasileirão Feminino de 2025

As comandadas de Hoffmann Tulio estrearam com vitória no Brasileirão. No último domingo (23), as Guerreiras venceram o Instituto 3B por 1 a 0, com gol de Raquel Fernandes, reforço que chegou em 2025. Na segunda rodada, que será nesta quarta-feira, enfrenta o Cruzeiro no Estádio Moça Bonita, às 21h30, com transmissão do sportv. Depois, o Fluminense viaja para Bento Gonçalves, onde jogará contra o Juventude, no dia 30 (domingo).