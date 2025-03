Fluminense x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão Feminino

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (horário de Brasilia), no Estádio Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro. O confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino terá transmissão ao vivo da Sportv (canal fechado).

O Fluminense ocupa a quinta posição na tabela e venceu o 3B da Amazônia por 1 a 0, fora de casa. O Cruzeiro, por sua vez, é o terceiro colocado e superou o Grêmio por 4 a 3 pela primeira rodada.

As equipes se enfrentaram apenas duas vezes e o clube de Minas Gerais leva vantagem no retrospecto.

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta (Foto: Dan Costa/Cruzeiro)

Tudo sobre o jogo entre Fluminense e Cruzeiro (onde assistir e horário):

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Cruzeiro

2ª rodada — Brasileirão Feminino

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado).

Brasileirão Feminino 2025: formato, times e campeãs

O Brasileirão Feminino 2025 é a principal competição de futebol feminino no Brasil, representando a elite do esporte no país. Desde a sua criação, em 2013, o torneio vem se consolidando como uma das mais importantes plataformas de visibilidade para as atletas e os clubes que apostam no crescimento do futebol feminino. Nesta edição de 2025, o campeonato terá início em 16 de março, com previsão de término em 14 de setembro, e contará com 16 equipes disputando o tão sonhado título.

A competição é dividida em quatro etapas principais, sendo:

Primeira Fase (Turno Único):

As 16 equipes jogam entre si em sistema de pontos corridos, em turno único, totalizando 15 rodadas. Ao final dessa etapa, os oito primeiros colocados avançam para as quartas de final, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a Série A2.

Quartas de Final:

Os oito classificados são divididos em quatro grupos de dois clubes cada, e as partidas são disputadas no sistema de ida e volta. Os vencedores avançam para a próxima fase.

Semifinal:

As semifinais também seguem o formato eliminatório de ida e volta, com os dois vencedores garantindo vaga na final e, automaticamente, na Libertadores Feminina de 2025.

Final:

A grande final do Brasileirão Feminino é disputada em dois jogos, ida e volta, onde será decidido o campeão brasileiro da temporada.