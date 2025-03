Fluminense segue invicto em estreias no Brasileirão Feminino

O Fluminense mais uma vez estreou com vitória no Brasileirão Feminino. Se em 2024 os três pontos vieram em casa, em 2025 vieram do Amazonas, contra o Instituto 3B. A atacante Raquel marcou aos 33 do segundo tempo para garantir os 100% de aproveitamento tricolor em estreias na competição.

O palco do duelo foi a Arena Manaus, que sofreu com a forte chuva que acompanhou a partida. O time da casa teve as principais oportunidades, contando com uma boa partida de Carla Nunes, ex-Flu, que acertou uma bola no travessão ainda na primeira etapa. Outras chances pararam na atuação segura da goleira Cláudia e na atenta defesa tricolor.

Apesar da superioridade adversária, as comandadas de Hoffmann Túlio encontraram o caminho do gol pela bola parada - que tem se tornado uma especialidade da equipe. Após cobrança de falta por Cláudia, Torre desviou no caminho e a bola caiu nos pés de Raquel, que invadiu a área e finalizou para inaugurar o placar.

O momento da finalização de Raquel. (foto: Laiza Balieiro/FFC)

Assim, o Fluminense chega a sua segunda temporada na Série A1 do Brasileirão Feminino vencendo na primeira rodada. Em 2024, o Tricolor derrotou o Atlético-MG por 3 a 0, no Luso Brasileiro, com gols de Carol Firmino, Kamilla e Annaysa.

No ano passado, com o desafiador objetivo de permanecer na A1, o time cumpriu sua meta com uma rodada de antecedência. Agora, com elenco reforçado e com as mudanças no regulamento (apenas dois rebaixados em vez de quatro), o foco é conquistar uma inédita vaga no mata mata.

Próximos jogos do Fluminense no Brasileirão Feminino

Depois de estrear com o pé direito, as Guerreiras voltam a campo na quarta feira (26), às 21h30, contra o Cruzeiro. Na primeira rodada, as Cabulosas venceram o Grêmio por 4 a 3 em uma virada heróica e são consideradas uma das principais equipes no cenário nacional. O confronto terá transmissão do sportv.