Fluminense usará faixa preta em luto por morte de preparador físico

Em homenagem à Diego Arantes, preparador físico do time profissional que morreu nesta terça-feira (4), o time do Fluminense entrará e campo contra o Internacional usando uma faixa preta. O profissional tabalhou no clube por 12 anos e faleceu aos 38 anos, vítima de um câncer.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, o clube pediu que os torcedores respeitassem o minuto de silêncio antes da bola rolar. Tradicionalmente, os nomes homenageados aparecem no telão do Maracanã, mas a torcida costuma seguir com os cantos.

Dentro do Tricolor, começou em Xerém, com as categorias de base, e subiu para o time principal, participando das conquistas da Libertadores de 2023 e Recopa de 2024. Além dos títulos, viajou com a delegação para o Mundial de Clubes, contribuindo para a grande campanha do Tricolor.

continua após a publicidade

O clube, em nota oficial e por meio das redes sociais, lamentou a perda do profissional. Na publicação, perfis oficiais de clubes brasileiros, jogadores do Flu e de outros times, como Paulinho, prestaram sua solidariedade à família e amigos.

Ao longo da semana, diversos atletas que trabalharam com Diego prestaram homenagens pelas redes sociais. Thiago Silva, inclusive, já havia homenageado o companheiro em um discurso no vestiário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense