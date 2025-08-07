menu hamburguer
Fluminense

Canobbio exalta união no Fluminense após classificação na Copa do Brasil

Atacante é o autor do gol tricolor no empate com o Internacional no Maracanã

imagem cameraCanobbio em ação pelo Fluminense contra o Internacional pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
00:12
  • Matéria
  Mais Notícias

Autor do gol do Fluminense no empate por 1 a 1 com o Internacional nesta quarta-feira (6), no Maracanã, Canobbio celebrou a classificação da equipe às quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista após a partida, o atacante exaltou a união do grupo tricolor e a importância dos jogadores mais experiêntes do elenco.

➡️ Fluminense mantém soberania sobre o Internacional em mata-matas e avança na Copa do Brasil

— Feliz pelo rendimento do time. Acho que não foi só este jogo, né? A gente sabia que eram 180 minutos. Todo o jogo, toda a chave. Fizemos um trabalho muito bom, taticamente, tecnicamente, acho que foi uma partida boa. O time demonstrou na Copa Internacional e aqui na Copa do Brasil, que é muito importante para nós, que a gente sabe jogar. E o pessoal experiente aqui, né? Tem Liberta, Recopa, tem que escutar muito eles, e jogadores "classe A", de elite. Para nós, que estamos chegando ao Fluminense, é muito importante isso — declarou o uruguaio ao "Sportv".

Questionado sobre ter balançado a rede e encerrado jejum de oito jogos sem marcar, Canobbio diminuiu o tempo em branco e destacou o apoio que recebe dentro do clube.

— O mais importante é a classificação. Aqui sempre me falaram que não tenho que demonstrar nada a ninguém, só jogar para o time, para os companheiros que estão lá dentro, para a torcida, para a instituição, mais que nada. Mas é bom fazer gol, é bom classificar, continuar brigando nesse calendário muito intenso que a gente tem. E vamos por mais, porque o Fluminense tem demonstrado dentro da América, dentro do mundo, que é muito grande. Continuar pelo caminho com humildade e sacrifício, que isso não pode faltar, é fundamental dentro desse grupo — disse o atacante.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Canobbio em ação pelo Fluminense contra o Internacional pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

