O Campeonato Brasileiro de 2012 ficou marcado pela campanha sólida do Fluminense, que conquistaria o tetracampeonato nacional com autoridade. E um dos jogos simbólicos dessa trajetória aconteceu no dia 6 de outubro, no Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão). Naquela noite de sábado, o Tricolor venceu o Botafogo por 1 a 0, em clássico que consolidou a liderança e reforçou o favoritismo da equipe de Abel Braga. O Lance! relembra Fluminense 1 x 0 Botafogo no Brasileirão 2012.

A partida ganhou peso extra pelo contexto da competição. Restando pouco mais de dez rodadas para o fim, cada vitória se tornava crucial na corrida pelo título. O Botafogo, comandado por Oswaldo de Oliveira e contando com o brilho de Clarence Seedorf, buscava se manter vivo na luta por vaga na Libertadores. Já o Fluminense, embalado pelo talento de Deco, Thiago Neves, Wellington Nem e Fred, queria dar mais um passo seguro rumo ao troféu.

O clássico carioca também foi especial por reunir dois dos goleiros mais respeitados do país: Diego Cavalieri, que vivia ano de afirmação no Flu, e Jefferson, ídolo e referência no Botafogo. Ambos foram decisivos em diversos momentos do duelo, dando ainda mais dramaticidade ao confronto.

No fim, prevaleceu o faro de artilheiro de Fred. O centroavante, capitão e referência tricolor, marcou o único gol da partida no segundo tempo, garantindo mais três pontos fundamentais. Aquela vitória não apenas confirmou a superioridade do Fluminense em clássicos na temporada, como também entrou para a memória da torcida como um dos degraus rumo à conquista do campeonato.

Fluminense 1 x 0 Botafogo no Brasileirão 2012

O jogo: equilíbrio e gol decisivo de Fred

O primeiro tempo foi equilibrado, com o Botafogo buscando controlar a posse de bola através de Seedorf e Andrezinho, enquanto o Fluminense apostava na velocidade de Wellington Nem e no talento de Deco para articular jogadas. As defesas, no entanto, levaram a melhor, e as equipes foram para o intervalo sem gols.

Na etapa final, o Tricolor aumentou a pressão. Aos 28 minutos, Wellington Nem fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Fred, que finalizou com precisão para abrir o placar: 1 a 0 Fluminense. O gol inflamou a torcida presente no Engenhão e deu confiança à equipe de Abel Braga.

O Botafogo ainda tentou reagir, mas encontrou dificuldades para superar a defesa formada por Gum e Digão, além das boas defesas de Cavalieri. O time alvinegro chegou a criar chances com Elkeson e Fellype Gabriel, mas não conseguiu balançar as redes.

Ficha técnica - Fluminense 1 x 0 Botafogo no Brasileirão 2012

Data: 06/10/2012 (sábado), 22h30

06/10/2012 (sábado), 22h30 Competição: Campeonato Brasileiro – 2012 (28ª rodada)

Campeonato Brasileiro – 2012 (28ª rodada) Estádio: Engenhão, Rio de Janeiro (RJ)

Engenhão, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Felipe Gomes da Silva (BRA)

Fluminense

Diego Cavalieri; Bruno, Digão, Gum e Carlinhos (Thiago Carleto 74’); Jean, Edinho, Thiago Neves (Wagner 87’) e Deco (Diguinho 83’); Wellington Nem e Fred.

Técnico: Abel Braga

Botafogo

Jefferson; Lucas, Dória, Fabio Ferreira e Márcio Azevedo (Amaral 59’); Gabriel, Jádson (Vitor Júnior 83’), Andrezinho e Seedorf (Lodeiro 35’); Fellype Gabriel e Elkeson.

Técnico: Oswaldo de Oliveira

Gol

73’ – Fred (Fluminense) – 1x0

Consequências da partida

A vitória manteve o Fluminense firme na liderança, confirmando a força da equipe que seria campeã com antecedência. Para o Tricolor, aquele jogo foi mais um exemplo do protagonismo de Fred, artilheiro e ídolo máximo da geração campeã. Já o Botafogo viu suas chances de Libertadores diminuírem, apesar da presença de nomes de peso como Seedorf e Jefferson.

O clássico de outubro de 2012 ficou marcado como o duelo em que o Fluminense mostrou maturidade e eficiência em momentos decisivos, com Fred eternizando mais um capítulo de sua história com a camisa tricolor.