Com boa atuação, o Fluminense amenizou os protestos pré-jogo e venceu o Internacional por 2 a 0, no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. Os destaques da partida ficaram por conta de Samuel Xavier, que deu a assistência para o gol de Cano, que abriu o placar, além da boa atuação da dupla André e Martinelli, este segundo sendo o responsável pelo segundo gol tricolor. O lateral Marcelo também teve uma exibição sólida, além de atuar os 90 minutos.



