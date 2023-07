Durante o anúncio da escalação do Fluminense no telão do Maracanã, a torcida tricolor entoou fortes vaias ao técnico Fernando Diniz. O treinador resolveu aceitar o convite da Seleção Brasileira e irá assumir a Canarinho como interino, dividindo funções. Muitos torcedores entendem que o Flu pode sair prejudicado e ser colocado em 'segundo plano'.