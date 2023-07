O Fluminense voltou a vencer no Brasileirão ao derrotar o Santos por 1 a 0, no Maracanã. A sintonia da dupla Arias e Cano foi decisiva para que o Tricolor saísse de campo com os três pontos. O colombiano deu um passe 'açucarado' para o argentino estufar a rede e recolocar a equipe carioca no G4, de forma momentânea. Confira as notas dos jogadores abaixo.