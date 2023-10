O meia Arthur confirmou que recebeu uma proposta para vestir a camisa do Fluminense. No entanto, o jogador disse que está focado em conquistar grandes títulos na Europa. Hoje, o atleta veste a camisa da Fiorentina, da Itália.



- Eu tive algumas propostas do Brasil. Eu e a minha família conversamos sobre o futuro. Sabia que a minha etapa na Europa ainda não tinha acabado. Tenho ambições de conquistar grandes títulos na Europa. Minha cabeça sempre esteve centrada na Europa - revelou Arthur em entrevista ao podcast "Gringolândia".