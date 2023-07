O lateral-esquerdo Marcelo foi um dos destaques positivos do Fluminense no clássico contra o Flamengo, disputado no Maracanã no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 12, no entanto, é motivo de preocupação para a torcida tricolor, visto que deixou o gramado após sofrer uma falta dura do atacante rubro-negro Luiz Araújo, que recebeu cartão vermelho.