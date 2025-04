Herói do Fluminense, Nonato avalia empate pela Sul-Americana: ‘Não foi nossa melhor partida’

Autor do gol que rendeu um ponto para o Fluminense diante do Unión Española, Nonato avaliou o desempenho da equipe no empate em 1 a 1 nesta quarta-feira (23), pela Sul-Americana. O volante afirmou que, pelas circunstâncias, foi um jogo satisfatório, mas admitiu não ter sido a melhor atuação do time.

— Primeiramente, foi uma partida muito difícil, um gramado diferente. A equipe deles, a gente sabia que tinha muita qualidade com a bola, a gente veio esperando isso. Mas a gente também sabia que, mesmo com os jogadores que não estavam entrosados, gente tinha que se entrosar o mais rápido possível para fazer um bom jogo. Acredito que fizemos, na medida do possível. Não foi a nossa melhor partida, mas conseguimos sair daqui com um ponto que é muito valioso — declarou o jogador em entrevista na saída do campo.

Nonato foi o herói do Fluminense no duelo, fazendo um golaço de fora da área já nos acréscimos da partida. Ele comentou o feito, dizendo que é algo treinado e incentivado pelo técnico Renato Gaúcho.

— Quando surge a oportunidade, o professor sempre pede para a gente chegar próximo da área. E eu tive a felicidade de acertar um bom chute e conseguir esse empate para a gente — explicou o volante.

Reação do Fluminense

Nonato foi questionado ainda sobre o poder de reação do Fluminense, que sofreu gol aos 38 minutos do segundo tempo e mesmo assim buscou o empate. O jogador valorizou o ponto conquistado.

— Quando a gente tomou o gol ali, por mais que ali dê um abatimento, a gente levantou a cabeça rápido e foi buscar esse um ponto, que foi muito importante para nossa caminhada na Sul-Americana. A gente sabia quanto pontuar nesse campeonato é determinante para uma classificação — disse o atleta à "ESPN".

