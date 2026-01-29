Fluminense ainda busca outro centroavante no mercado? Entenda

O Fluminense mantém cautela no mercado em relação à contratação de um novo centroavante neste início de temporada. Internamente, o entendimento é de que a posição exige critério e planejamento, e não uma movimentação apenas para responder à pressão externa. O nome mais forte para a posição na janela foi o de Hulk, que chegou a ficar bem próximo do Flu, mas a negociação não foi concretizada.

Ao longo dos últimos meses, a comissão técnica de Zubeldía tem mantido conversas frequentes com Mário Bittencourt, Paulo Angioni e Mattheus Montenegro, os três nomes que tocam o mercado do Fluminense nesse momento. A linha adotada pelo clube é que contratar por contratar não faz sentido. A ideia é buscar um jogador de peso, capaz de vestir rapidamente a camisa tricolor e acrescentar competitividade ao time.

Hulk era visto como o nome ideal em nível técnico para assumir essa responsabilidade. Com a possibilidade de saída do Atlético-MG, o Tricolor pagaria apenas o (alto) salário do atacante. Agora, o Fluminense precisa de uma alternativa de patamar técnico próximo, mas que se adeque a realidade financeira do clube, que não pode ser tão ousado em um mercado já inflacionado.

O cenário atual considera a presença de dois centroavantes no elenco — John Kennedy e Everaldo —, além de Germán Cano em processo de recuperação. Por isso, a avaliação é de que uma contratação só acontecerá se for, de fato, para elevar o nível do grupo.

Enquanto isso, John Kennedy vive bom momento e tem dado resposta dentro das oportunidades recebidas. O Tricolor entende que o camisa 99 pode ser uma solução para a poisção pelo potencial do jogador, mas não se planeja pensando nisso e ainda está ativo no mercado, Everaldo, por sua vez, é vaiado pela torcida antes mesmo de entrar em campo.

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (1) para enfrentar o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.

