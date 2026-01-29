Luis Zubeldía avaliou o momento dos jovens formados em Xerém e indicou quais atletas estão mais próximos de ganhar espaço no elenco principal do Fluminense ao longo da temporada. O treinador explicou a lógica adotada pelo clube para o desenvolvimento da base e destacou que cerca de 10 a 12 jogadores treinam diariamente com o grupo profissional.

Segundo Zubeldía, ele entende que existem dois caminhos claros para os jovens: a permanência no elenco principal em 2026 ou a saída por empréstimo para ganhar rodagem. Para o técnico, a pior alternativa é a estagnação.

— Hoje, os jogadores que estão trabalhando no time principal formam um grupo importante, de cerca de 10 a 12 atletas que estão conosco diariamente. A partir disso, existem dois caminhos possíveis: que sigam integrando o elenco do Fluminense em 2026 ou que saiam para jogar para evoluírem. O pior que pode acontecer com um jogador da base é ficar em uma posição confortável, acomodado. Isso é o mais prejudicial para um jovem que precisa continuar evoluindo.

O treinador ressaltou que a decisão passa por uma avaliação individual. Alguns atletas, na visão da comissão, precisam atuar com regularidade fora para adquirir experiência e lidar com pressão competitiva. Outros, porém, já apresentam condições de seguir no elenco, disputando vaga entre os relacionados e, eventualmente, no time titular.

Entre os nomes citados, Zubeldía destacou Júlio Fidelis, que já teve oportunidades sob seu comando. Apesar disso, o técnico ponderou que o bom momento de Samuel Xavier e Guga aumenta a concorrência na posição, exigindo paciência e continuidade no trabalho.

Outro nome mencionado foi Matheus Reis, que sofreu com lesões na temporada passada, mas hoje surge como alternativa importante pela velocidade e capacidade no jogo individual. Já Riquelme e Wesley Natã foram apontados como opções para atuar pelos lados do campo, ampliando o leque ofensivo do Tricolor.

— Há jogadores que já se destacaram comigo, como o caso do Júlio Fidelis. Mas diante do bom momento do Samuel Xavier e do bom momento do Guga, é natural que o Júlio precise seguir trabalhando até que surja uma oportunidade. Isso não tira o fato de ele ser um bom jogador e estar mostrando coisas interessantes. No caso do Matheus Reis, que no ano passado sofreu com lesões, hoje é uma peça que pode nos ajudar com velocidade e no jogo de um contra um. Já Riquelme e Wesley Natã também são atletas que podem atuar pelos lados do campo. Esses são os jogadores da base que hoje estão mais próximos de ganhar minutos nesta temporada

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (1) para enfrentar o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.

