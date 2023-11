Um dos protagonistas na conquista do título da Libertadores pelo Fluminense, André comentou sobre as sondagens que vem recebendo da Europa. O atleta pregou foco no trabalho visando o Mundial de Clubes e despistou sobre o interesse de clubes ingleses.



- Eu acho que é muito normal estar rolando essas sondagens. Está acontecendo com Nino, com Arias. Ainda mais com nosso time sendo campeão da Libertadores. Chegaram algumas propostas no meio da temporada e, provavelmente, chegará no final. Mas isso está nas mãos dos meus empresários. As propostas vão chegar para eles. Depois eles vão me passar. Por enquanto não há nada e é continuar trabalhando e focado no resto do Brasileirão para chegar em forma no Mundial.