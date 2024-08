ANÁLISE: Fluminense sente ausência de Ganso e cria pouco diante do Corinthians

Ganso em ação pelo Fluminense (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 05:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense não contou com Ganso, principal meio-campista do time, na partida contra o Corinthians, no sábado (17), pela 23ª rodada do Brasileirão. Não à toa, o Tricolor não conseguiu balançar as redes e ficou no 0 a 0 no Maracanã.

▶️ Nonato comenta saída de Fred do Fluminense: ‘Me pegou de surpresa’

▶️ Web detona árbitro após gol anulado do Corinthians contra o Fluminense: ‘Não apita um lance óbvio’

Diante do Alvinegro Paulista, o Flu teve apenas uma grande chance de gol, em cabeçada de Kauã Elias ainda no primeiro tempo. Além disso, das sete das 16 finalizações da equipe foram de fora da área, e apenas quatro acertaram o alvo.

O desempenho pode ser relacionado diretamente à ausência de Paulo Henrique Ganso, que cumpriu suspensão e não pode entrar em campo contra o Corinthians. Desde a chegada de Mano Menezes, camisa 10 das Laranjeiras cresceu de produção e é o principal articulador do time. São quatro participações diretas (um gol e três assistências), além de 28 passes decisivos, em 11 partidas sob o comando do treinador.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O meia deve retornar à equipe tricolor na próxima terça-feira (20). O Fluminense recebe o Grêmio no Maracanã, para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, vitória do Imortal por 2 a 1 - o Ganso deu assistência para o gol de Lima, pelo Flu.

Ganso em ação pelo Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)