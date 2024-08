Nonato comenta saída de Fred do Fluminense: ‘Me pegou de surpresa’

Nonato falou sobre a saída de Fred do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 00:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Nonato conversou com a imprensa após o empate em 0 a 0 entre Fluminense e Corinthians neste sábado, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. O meio-campista comentou a saída do ex-gerente de futebol Fred e revelou surpresa pela decisão do clube.

- Fred é um cara muito querido por todos. Eu particularmente sou um fã por ter trabalhado com ele como jogador e como dirigente, e ainda mais como pessoa. Me pegou de surpresa (a saída), porque era o meu primeiro treino voltando de lesão, fazendo readaptação ao campo. Não estava esperando a notícia. Não tive a oportunidade de falar com ele ainda, mas é um cara muito querido e que deixou um bom legado aqui no clube.

Questionado sobre o momento do grupo do Fluminense. O camisa 16 elogiou muito Thiago Silva. O zagueiro foi exaltado pelo companheiro, que o apontou como uma liderança dentro do vestiário.

- É um momento conturbado. Como o Thiago Silva falou depois da partida, com o time um pouco cabisbaixo, chamando a responsabilidade na roda. Disse para todo mudo levantar a cabeça, falou da importância que tem cada um, que a gente tem que se dar um pouco mais, e a gente reconhece isso. Queríamos que o torcedor soubesse disso também. Ele é um cara que vem ajudando muito nessa parte técnica.