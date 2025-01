Mesmo com o resultado frustrante, o Fluminense tem boas lições a serem tiradas do empate com o Maricá. A presença de Canobbio e a atuação dos crias da base foram os melhores pontos do Tricolor.

A estreia de Canobbio deixou uma boa impressão para os tricolores. Quando foi substituído, o atacante uruguaio saiu aplaudido. Sinal que os torcedores reconheceram que o jogador mostrou serviço, correu e arriscou lances individuais.

Mas muito além de Canobbio, o ponto alto do Fluminense na partida foi a atuação de Riquelme Felipe. O atacante, que teve o nome pedido pelos tricolores, incendiou a partida.

Logo nos primeiros lances, Riquelme mostrou as credenciais e deu um drible desconcertante. Por muito pouco, o Fluminense não empatou na mesma jogada. Ao final do jogo, o atacante sofreu o pênalti que culminou no empate. O cobrador foi Kauã Elias, mais um cria da base tricolor.

Após o empate, Marcão pregou cautela com os jogadores revelados pelo Fluminense. O auxiliar ainda citou outros nomes, que segundo o mesmo, performaram bem na partida.

- Temos que ter cuidado para não perder os meninos em uma competição importante. O Isaque aguentou um pouquinho mais no jogo. O próprio Wallace menino novo, 17 anos… Então tem que ter cuidado na hora da avaliação. É óbvio que a gente entende que os meninos são muito bons e vão nos ajudar por muito tempo, mas é só um início de competição. Temos que respeitar o processo.

